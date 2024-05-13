Сочи запустят отели с системой саморегистрации

В Сочи намерены открыть почти десяток новых отелей с бассейнами и приватной территорией. В некоторых местах туристического размещения будут работать киоски для самостоятельной регистрации.

Туристическая отрасль Сочи в этом сезоне пополнится восьмью новыми гостиницами, которые будут дополнены теплыми бассейнами и закрытой территорией. Информацию об этом озвучили в городской администрации.

Уточняется, что сейчас на курорте запущены в работу свыше 2,3 тыс гостиниц, здравниц и детских лагерей. Всего на территории города доступны 89 тыс номеров.

В администрации заявили, что часть номерного фонда будет доступна для саморегистрации.

Также власти курорта провели реновационные мероприятия во многих местах для туристического размещения. В частности, были отремонтированы комплекс «Мацеста» и здравница «Светлана», где были восстановлены грязелечебницы и бассейн площадью 300 квадратных метров.