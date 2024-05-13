В АТОР прочат рост турпотока в Крым

Нынешним летом туристический поток в Крым вырастет минимум на треть, большинство отдыхающих составят путешественники на личных автомобилях, которые отправятся на отдых целыми семьями, к этому располагают цены на полуострове.

Нынешним летом Крым ждет наплыва туристов – по самым осторожным прогнозам, туристический поток вырастет минимум на 20%, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Будет несомненно больше турпоток в Крым этим летом. Осторожная оценка - 20-30%, оптимисты говорят о 50%. Думаю, что 35% мы Крыму можем гарантировать, потому что уже майские праздники показали рост около 30%. Но они дают не совсем справедливую оценку, так как майские короткие и потратить двое суток в дороге, чтобы три-четыре дня отдохнуть в Крыму - идея не очень хорошая. А когда летом едешь на две недели, то время в дороге сглаживается"

- Сергей Ромашкин

Подавляющее большинство гостей приедут на полуостров на своих автомобилях – их будет 80-85%, нагрузка по остальному турпотоку ляжет на железную дорогу, возможности которой пока довольно ограничены, отметил вице-президент АТОР, передает РИА Новости.

Сергей Ромашкин обосновал свои прогнозы загрузкой крымских отелей, которая уже в июне в два раза выше, чем прошлом году – всего на лето в Крыму продано 55-60% мест, и пока вполне можно найти что-то хорошее и недорогое, - отметил он.

Еще один фактор – цены. Сейчас Крым - самое дешевое направление на Черном море, на 15-20% дешевле курортов Кубани. Крым уже пережил снижение турпотока и сейчас делает все, чтобы вернуть туристов, - пояснил эксперт.

В минувшем году на полуострове отдохнули 4,5-5 млн туристов, более половины из них выбрали для этого летний период, напомнили в АТОР.