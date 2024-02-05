Чечня планирует побить рекорд по турпотоку в этом году

Власти Чечни намерены нарастить туристический поток в нынешнем году и принять порядка 400 тыс путешественников. Для региона это станет абсолютным рекордом.

Чеченская Республика в этом году планирует побить рекорд по туристическому потоку. Такое заявление сделал глава Минтуризма региона Муслим Байтазиев.

Он сообщил, что республика готова принять свыше 400 тыс путешественников. Привлечь такое число гостей планируется за счет открытия новых туробъектов и маршрутов.

"Это тот показатель, который мы не смогли преодолеть в прошлом году. У нас открываются новые туристические локации, разрабатываются маршруты, а также планируются крупные событийные мероприятия, в том числе Кавказский инвестиционный форум"

- Муслим Байтазиев

Как рассказал министр, нынешний год будет репетиционным для региона перед 2025 годом, когда Грозный получит звание культурной столицы страны. Он отметил, что благодаря этому, столица региона станет более притягательной для туристов и позволит посмотреть на Чечню под другим ракурсом.

"Я считаю, что это будет разрыв всех стереотипов и шаблонов о Чеченской Республике. Кроме того, все это позволит нам прочно встать на рельсы развития экономики в сфере туризма"

- Муслим Байтазиев

Ранее сообщалось, что в прошлом году регион посетили свыше 300 туристов, что на 41% больше показателей 2022 года. При этом путешественники чаще всего посещали курорт "Ведучи" и комплекс "Кезейно-Ам".