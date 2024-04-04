Турция начнет строить свой участок Зангезурского коридора в 2024 году

Железная дорога Карс-Нахичевань, необходимая для запуска Зангезурского коридора, начнет строиться в Турции в конце 2024 года. Завершить турецкий участок планируют за пять лет.

О строительных работах, связанных с запуском Зангезурского коридора, рассказал министр инфраструктуры и транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире TGRT Haber.

По словам министра, уже в 2024 году стартуют работы по строительству железной дороги между турецкими Карсом и Игдыром, который граничит с Нахичеваном.

Построить данный участок в Турции намерены за пять лет, его протяженность составит 224 км.

"Строительные работы от Карса до погранично-пропускного пункта Дилуджу на границе с Азербайджаном займет около 5 лет"

– Уралоглу

Данная железнодорожная линия позволит запустить важный компонент Зангезурского коридора, отметил министр.

В настоящее время в Турции идут переговоры о финансировании проекта.

Турецкий министр оценил строительство железной дороги между Нахчыванской Автономной Республикой и Зангиланским районом в несколько лет. Большое значение будет иметь завершение строительства железнодорожной линии на освобожденных территориях Азербайджана и модернизация рельсов в Нахичеване.

"Полноценное функционирование транспортного коридора станет возможным в 2028-2029 годах. Этот маршрут имеет важное экономическое и стратегическое значение для Турции и всего региона"

– Уралоглу

Зангезурский коридор, подчеркнул он, имеет большое значение для мировой торговли.

"В результате открытия Зангезурского коридора появится новая важная альтернатива для налаживания экономических связей между Азией и Европой"

– Уралоглу

Как именно будет проходить Зангезурский коридор пока окончательно не решено - международный транспортный маршрут может пройти как через Армению, так и через Иран.

"Нам известно, что Азербайджан ведет переговоры с Ираном по этому вопросу. Окончательное решение еще не принято. Не исключаю, что отдельные участки коридора будут проходить и по территории Ирана, а также Армении"

– Уралоглу