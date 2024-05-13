В Армении перекрыли дороги к месту делимитации границы с Азербайджаном

Дороги заблокировали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время попасть в населенный пункт на границе двух стран могут только проживающие там граждане.

Сотрудники правоохранительных органов в Армении перекрыли все дороги к месту, где ведутся работы по делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщают местные СМИ.

Таким образом, доступ к селу Киранц Тавушской области настоящее время закрыт.

Глава местной полиции рассказал, что у них есть приказ пускать в населенный пункт только местных жителей.

В свою очередь, в Службе нацбезопасности Армении (СНБ) отметили, что в ближайшее время ее пограничники приступят к охране границы.

"Пограничные войска СНБ на участке села Киранц Тавушской области проводят подготовительные работы, направленные на принятие на себя охраны государственной границы Республики Армения"

– пресс-служба ведомства

Акции протеста

С 9 мая в центральной части Еревана регулярно проходят протестные акции. Митингующие возле здания правительства выступают за отставку премьер-министра республики и остановку делимитации армяно-азербайджанской границы.