Правящая партия не намерена обсуждать вопрос импичмента премьеру Армении

В правящей партии Армении заявили, что сменить власть в стране можно только на выборах. Ближайшие выборы в парламент пройдут в республике через два года.

Правящая партия Армении не будет обсуждать вопрос импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну с главой Тавушской епархии Армянской апостольской, который возглавляет протестное движение. Такое заявление сделал представитель "Гражданского договора" Саргис Ханданян.

Он подчеркнул, что сменить власть в республике можно только с помощью выборов.

"Эта повестка не может обсуждаться, потому что граждане Армения сформировали парламент на выборах 2021 года, а парламент сформировал правительство, у правительства есть лидер. Правительство в Армении может быть изменено только демократическим и законным путем, то есть через выборы"

– депутат парламента

Он добавил, что следующие выборы, на которых можно будет это сделать, состоятся в 2026 году.

"Премьер-министром Республики Армения является Никол Пашинян, а партия и фракция "Гражданский договор" ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираются обсуждать этот вопрос"

– Саргис Ханданян

Напомним, с 9 мая в Ереване регулярно проходят акции протеста. Собравшиеся перед зданием правительства люди выступают за отставку премьер-министра Армении и остановку делимитации армяно-азербайджанской границы.