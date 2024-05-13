В правящей партии Грузии отреагировали на блокировку закона об иноагентах

В субботу президент республики наложила вето на резонансный законопроект. В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Саломе Зурабишвили отказалась от их предложения подключить к процедуре вето иностранных партнеров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили своими действиями доказала, что никаких аргументов против закона об иноагентах не существует. Такое заявление сделал лидер правящей партии страны Мамука Мдинарадзе.

"Большое спасибо Саломе Зурабишвили, которая окончательно подтвердила, что к закону о прозрачности нет замечаний и аргументов. Что касается нашего конструктивного предложения подключить к процедуре вето иностранных партнеров, на него она ответила отказом и деструкцией"

– Мамука Мдинарадзе

Он также добавил, что юристы позже прокомментируют саму форму вето.

Закон об иноагентах в Грузии

Первая попытка принять этот скандальный законопроект была предпринята парламентом республики год назад, однако тогда правящей партии пришлось отказаться от этой идеи из-за массовой волны протестов.

На этой неделе парламент принял упомянутый документ в третьем и окончательном чтении. Против него выступают оппозиционеры и президент, которые считают, что его принятие помешает евроинтеграции Грузии. В ЕС подчеркнули, что могут заморозить заявку республики на вступление в состав сообщества. В свою очередь, в США допустили, что могут ввести санкции в отношении грузинского руководство, если закон об иноагентах будет принят в нынешнем виде.