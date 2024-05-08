Вступление Грузии в Евросоюз находится под угрозой

Евросоюз может заморозить заявку Тбилиси на вступление. Причина – законопроект об иноагентах. Решение ЕС может быть отложено на неопределенный срок.

Брюссель может заморозить заявку Грузии на вступление в Евросоюз, если власти этой страны примут законопроект об агентах иностранного влияния.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на источники из ЕС, переговоры между Брюсселем и Тбилиси будут отложены на неопределенное время.

Ранее Еврокомиссия и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвали грузинское руководство отказаться от законопроекта, если Грузия желает стать членом объединения.

Закон об иноагентах в Грузии

В начале апреля лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявляли о намерении рассмотреть законопроект об агентах иностранного влияния. По итогам трех чтений он был принят.

Свое недовольство выразили представители грузинской оппозиции, западные политики, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая обещала наложить вето.

С апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона об иноагентах.