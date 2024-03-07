Иран инициировал присоединение новых стран к БРИКС

Власти Ирана выступили с приветственной речью для потенциальных членов БРИКС. Таким образом, иранская сторона намерена развивать международную площадку и использовать ее для продвижения справедливого мира.

Россия и Иран готовы развивать международную платформу БРИКС и приветствуют присоединение новых стран к ней. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в ходе своего выступления на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Наше серьезное намерение в БРИКС — найти основу для присоединения других региональных и международных игроков для более эффективного и результативного движения в международных отношениях"

- Али Багери Кани

Он подчеркнул, что предстоящая встреча организации, которая должна состояться в Татарстане, должна стать ключевым моментом для развития партнерства в рамках БРИКС.

При этом, замминистра отметил, что Иран и Россия развивают отношения будучи независимыми друг от друга, что является основой двусторонних связей.

Также он отметил, что обе страны намерены расширять партнерство в различных сферах основываясь на принципах справедливости.