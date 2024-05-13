Крупный пожар вспыхнул на овощебазе в Краснодаре

Площадь возгорания составляла тысячи квадратных метров. К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
В воскресенье, 19 мая, в хуторе Ленина в Краснодаре произошло возгорание кровли овощной базы. Об этом сообщает МЧС России.
Информация о пожаре поступила в районе 06:00.
Огонь распространялся быстро и спустя непродолжительное время охватил почти 3 тыс кв метров. В тушении задействовали почти 50 пожарных и11 единиц технике.
В 06:43 в ведомстве сообщили, что пожарным удалось локализовать пожар на площади 1 тыс кв метров.
К настоящему времени открытое горение ликвидировано. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.