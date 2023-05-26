Дагестанка родила сразу троих сыновей

В Махачкале дагестанка стала матерью шестерых детей. 14 мая она родила троих сыновей. Женщина поблагодарила врачей, которые принимали у нее роды.

В клинической больнице имени Вишневского в Махачкале на свет появилась тройня, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Троих мальчиков родила жительница населенного пункта Татаюрт. Женщина из Дагестана стала матерью шестерых детей, до этого она родила двух дочек и сына.

Она выразила благодарность своим врачам, которые принимали у нее роды. С событием лично поздравил замглавы Минзрава РД Пахтула Пахтулаев.

Стоит добавить, что малыши и их мать чувствуют себя хорошо.