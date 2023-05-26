Вестник Кавказа

Дагестанка родила сразу троих сыновей

Дагестанка родила сразу троих сыновей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале дагестанка стала матерью шестерых детей. 14 мая она родила троих сыновей. Женщина поблагодарила врачей, которые принимали у нее роды.

В клинической больнице имени Вишневского в Махачкале на свет появилась тройня, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Троих мальчиков родила жительница населенного пункта Татаюрт. Женщина из Дагестана стала матерью шестерых детей, до этого она родила двух дочек и сына.

Она выразила благодарность своим врачам, которые принимали у нее роды. С событием лично поздравил замглавы Минзрава РД Пахтула Пахтулаев.

Стоит добавить, что малыши и их мать чувствуют себя хорошо.

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