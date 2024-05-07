Вестник Кавказа

Донской "Валдай" протестировал речной маршрут в Семикаракорск

Донской "Валдай" протестировал речной маршрут в Семикаракорск
© Фото: правительство Ростовской области
Донские корабелы сегодня протестировали новый речной маршрут, по которому в скором времени пойдет корабль на подводных крыльях "Валдай–45" – он соединит Ростов-на-Дону с Семикаракорском и на первых порах будет туристическим.

Сегодня в свою первую и пока пробную, тестовую поездку из речной гавани Ростова-на-Дону в административный центр Семикаракорского района отправилось скоростное судно на подводных крыльях "Валдай–45" судоходной пассажирской компании "Дон", рассказали в правительстве Ростовской области.

По пути судно сделало остановку в станице Багаевской, полностью пройдя по предполагаемому маршруту, который возродят в скором времени, передает "АиФ-Ростов".

Точная дата запуска нового пассажирского речного маршрута пока неизвестна, однако пока на этом направлении могут заработать экскурсионные речные туры, сообщили в областном правительстве.

Пока развитие речного транспорта сдерживает необходимость строительства новых и реконструкция существующих старых причалов для судов такого класса, добавили в самой компании.

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