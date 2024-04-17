Ставрополью удалось защитить посевы с помощью градобойных установок

Градобойные установки спасли посевы Ставрополья. Такое заявление сделал глава региона Владимир Владимиров.
Осадки в виде града выпали в крае накануне 16 мая и могли уничтожить все посевы в регионе.
"На территории Новоселицкого, Труновского, Арзгирского, Шпаковского, Новоалександровского, Андроповского, Александровского и Грачевского округов выпал град, некрупный. Он затронул около 3 тысяч гектаров сельхозкультур. По оценкам специалистов, пересев не требуется. Снизить опасность стихии помогла проведенная заранее подготовка"
- Владимир Владимиров
По данным Владимирова, градобойни выпустили порядка 160 снарядов. Опасность осадков сохраняется, поэтому все экстренные службы приведены в повышенную готовность.
Сообщается, что власти учли опыт прошлых лет, когда из-за града погибло большое количество посевов. Для того, чтобы избежать подобных последствий, в регионе задействованы 44 установки, которые уничтожают град.