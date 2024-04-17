Вестник Кавказа

Ставрополью удалось защитить посевы с помощью градобойных установок

Ставрополью удалось защитить посевы с помощью градобойных установок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский край защитил будущий урожай от града с помощью градобойных установок. Власти региона заявили, что восстанавливать посевы не придется.

Градобойные установки спасли посевы Ставрополья. Такое заявление сделал глава региона Владимир Владимиров.

Осадки в виде града выпали в крае накануне 16 мая и могли уничтожить все посевы в регионе.

"На территории Новоселицкого, Труновского, Арзгирского, Шпаковского, Новоалександровского, Андроповского, Александровского и Грачевского округов выпал град, некрупный. Он затронул около 3 тысяч гектаров сельхозкультур. По оценкам специалистов, пересев не требуется. Снизить опасность стихии помогла проведенная заранее подготовка"

 - Владимир Владимиров

По данным Владимирова, градобойни выпустили порядка 160 снарядов. Опасность осадков сохраняется, поэтому все экстренные службы приведены в повышенную готовность.

Сообщается, что власти учли опыт прошлых лет, когда из-за града погибло большое количество посевов. Для того, чтобы избежать подобных последствий, в регионе задействованы 44 установки, которые уничтожают град.

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