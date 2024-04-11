Старополье раскалится до +34

Ставропольский край порадует гостей и жителей теплом, рассказали специалисты Гидрометцентра.
«17 апреля в крае температура воздуха будет в пределах +28…+33, в столице региона - +29…+31. Своего максимума на этой неделе погода достигнет в четверг – 18 апреля на Ставрополье температура составит +29…34, а в Ставрополе - +30…+32 градуса»
– Гидрометцентр
Согласно данным Гидрометцентра, на этой неделе в Ставропольском крае ожидается стабильная теплая погода. Солнце будет радовать жителей, однако важно помнить о мерах предосторожности в такую погоду.
Особенно стоит обратить внимание на 18 апреля, когда прогнозируется пиковое значение температуры воздуха до 34 градусов. Отметим, что в жару нужно больше воды, избегать длительного нахождения на открытом солнце и защищать кожу от ожогов. Также не стоит забывать про солнцезащитные кремы, головные уборы и легкую одежду.