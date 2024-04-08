Грузию ждет аномальная жара в апреле

Экстремальное повышение температуры воздуха ожидается на всей территории Грузии в ближайшее время. Воздух прогреется до +33 градусов.

Небывалая для апреля жара ждет Грузию в ближайшие три дня. Почти на всей территории страны температура будет достигать больше +30 градусов.

Такие данные предоставило Национальное агентство окружающей среды республики.

По данным ведомства, в некоторых районах страны температура будет достигать +33 градусов. В частности, такая жара установится в западной части республики.

Горные районы Грузии также будут во власти жаркого циклона. Здесь ожидается до +32 градусов и без осадков.

Также без осадков и до +27 будет в высокогорных Местии и Бахмаро. На побережье ожидается до +30.

Отмечается, что такая жаркая погода не свойственна для Грузии. Обычно в апреле температура в республике достигает +20 градусов.