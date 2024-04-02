Вестник Кавказа

Солнце и летняя жара приходят в Краснодарский край

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На Кубани в ближайшие дни местами потеплеет до плюс 29. Погода будет солнечная и ветреная, с порывами до 20 м/с.

В Краснодарском крае в ближайшие три дни сохранится влияние антициклона, так что будет стоять сухая и очень теплая солнечная погода.

«На юге России в атмосфере будет доминировать антициклон, так что облаков ожидается немного… В результате днем воздух в низовьях Волги и Дона прогреется до +20…+25, в Крыму и на Кубани до +24…+29»

– центр погоды «Фобос»

В понедельник в Краснодарском крае прогнозируется до 24 градусов тепла, в горных районах - плюс 17, порывы ветра до 20 м/с, в отдельных районах порывистый северо-восточный ветер может достигать 22 м/с.

Похожая погода сохранится в последующие дни, 9 и 10 апреля осадков не ожидается, ветер сохранится, в воздух прогреется еще сильнее - в среднем до плюс 26, местами до плюс 29.

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