Солнце и летняя жара приходят в Краснодарский край

На Кубани в ближайшие дни местами потеплеет до плюс 29. Погода будет солнечная и ветреная, с порывами до 20 м/с.

В Краснодарском крае в ближайшие три дни сохранится влияние антициклона, так что будет стоять сухая и очень теплая солнечная погода.

«На юге России в атмосфере будет доминировать антициклон, так что облаков ожидается немного… В результате днем воздух в низовьях Волги и Дона прогреется до +20…+25, в Крыму и на Кубани до +24…+29»

– центр погоды «Фобос»

В понедельник в Краснодарском крае прогнозируется до 24 градусов тепла, в горных районах - плюс 17, порывы ветра до 20 м/с, в отдельных районах порывистый северо-восточный ветер может достигать 22 м/с.

Похожая погода сохранится в последующие дни, 9 и 10 апреля осадков не ожидается, ветер сохранится, в воздух прогреется еще сильнее - в среднем до плюс 26, местами до плюс 29.