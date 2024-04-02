Сочинские отели ждут небывалый рост туристов

Горнолыжные курорты Сочи готовятся принять на 30% по сравнению с прошлым годом. Такие горнолыжные курорты как «Роза Хутор», «Газпром» и «Лаура» привлекают туристов качественными трассами, современной инфраструктурой и великолепными видами.

В преддверии майских праздников количество туристов, посещающих горнолыжные курорты Сочи, ожидается увеличиться на 30% по сравнению с прошлым годом.

«Рост числа бронирований на курорте "Красная Поляна" в мае вырос - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 30%. Положительная динамика в объеме бронирований обусловлена целым рядом причин. Например, на курорте до 30 мая действует специальный тариф "Каникулы в горах", по которому двое детей в возрасте до 12 лет могут проживать бесплатно. Также влияет установившаяся теплая погода и растущая из года в год популярность отдыха в горах»

– пресс-служба курорта.

Популярность горнолыжных курортов Сочи

Стоит отметить, что горнолыжные курорты Сочи, такие как «Роза Хутор», «Газпром» и «Лаура», привлекают туристов своими качественными трассами, современной инфраструктурой и великолепными видами. Во время майских праздников здесь можно не только покататься на лыжах или сноуборде, но и насладиться теплым солнцем и приятной погодой.

Ранее в администрации города отмечали, что для увеличения потока туристов, горнолыжные курорты Сочи активно готовятся к майским праздникам. Благодаря опыту предыдущих лет и профессионализму сотрудников, курорты обеспечивают высокий уровень сервиса, безопасности и комфорта для посетителей.