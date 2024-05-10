Вестник Кавказа

Маленький мальчик погиб под колесами поезда на Ставрополье

Маленький мальчик погиб под колесами поезда на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На мальчика пяти лет наехал поезд, который следовал в Ростов-на-Дону. Ребенок погиб от полученных в результате столкновения травм.

В четверг, 16 мая, в Ставропольском крае поезд сбил насмерть маленького мальчика. Об этом рассказали в Западном МСУТ СК России.

"Следователями Минераловодского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России по факту смертельного железнодорожного травмирования мальчика 2019 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека"

– пресс-служба управления

Трагический случай произошел утром.

Согласно предварительной информации, машинист поезда, выехавшего из Кисловодска в Ростов-на-Дону, издалека заметил ребенка и пытался остановить состав. Он применил экстренное торможение, однако расстояния, которое оставалось до мальчика, оказалось недостаточно, чтобы предотвратить наезд.

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