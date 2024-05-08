Дерево насмерть придавило ребенка в Карачаево-Черкессии

Трагедия произошла в Тебердинском национальном парке. здесь в результате падения сухого дерева погиб ребенок. По статье "халатность" возбуждено уголовное дело.

Ребенок погиб в результате падения дерева в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии. По факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что уголовное преследование коснется сотрудников организации, в ведении которых была работа по расчистке парка от сухостоя.

«В результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ФГБУ «Тебердинский национальный парк» не приняты меры по очистке сухостойных деревьев на участке местности, расположенном в непосредственной близости от федеральной автомобильной дороги «Черкесск-Домбай», пролегающей по территории парка»

– пресс-служба СУ СК России по КЧР

Отметим, что спасатели рекомендуют изучить правила посещения парка, изучить особенности местности, потенциальные опасности.

Также при походе стоит обращать внимание на окружающую среду и оценивать потенциальные угрозы. Если видите наклоненное или неустойчивое дерево, держитесь на безопасном расстоянии. Кроме того, необходимо избегать областей с высоким риском обвала или падения камней.