В Анталье нашли тело погибшего россиянина

В турецкой курортной Анталье погиб российский турист - его тело нашли в реке Дим, которая протекает на юго-восточной окраине города Аланья и впадает в Средиземное море. Причины его гибели устанавливают турецкие полицейские.

В турецкой курортной провинции Анталья нашли тело еще одного, четвертого по счету россиянина, погибшего по неясным причинам, сообщили в генеральном консульстве.

"По информации жандармерии города Аланья, 13 мая в реке Дим было найдено тело российского гражданина 1987 года рождения"

- генконсульство России в Анталье

Сейчас с телом российского туриста работают сотрудники правоохранительных органов Турции, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. Также полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить обстоятельства гибели человека,

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что только за конец апреля – начало мая в турецкой курортной провинции Анталья умер уже третий турист из России – на отдыхе мужчине стало плохо, он был госпитализирован турецкими медиками, но несмотря на все их усилия, скончался в больнице. До него в конце апреля 61-летний Дмитрий Цыганов был найден мертвым в беседке отеля, а через несколько дней в турецкой больнице умер 62-летний Валдас Лабанаускас, которому тоже стало плохо на отдыхе.