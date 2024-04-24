В Северной Осетии возведут больше сотни социально-значимых объектов

Власти Северной Осетии намерены улучшить уровень жизни жителей региона за счет строительства 128 новых социально-значимых объектов.

Больше сотни новых социально-значимых объектов будет возведено в течение ближайших трех лет в Северной Осетии. Информация об этом была озвучена в ходе совещания властей региона главой правительства республики Борисом Джанаевым.

Он подчеркнул, что соответствующие документы уже направлены на рассмотрение для выделения бюджетных средств.

Уточняется, что регион профинансирует строительство медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений.

Кроме этого, деньги пойдут на улучшение качества сферы ЖКХ, ремонт и строительство дорог, сельское хозяйство и сохранение природных ресурсов.

Часть проектов будет реализована в рамках национальных проектов.

По словам главы правительства, таким образом, власти региона намерены улучшить качество жизни граждан республики.

"С новыми национальными проектами открываются большие возможности. Нужно изучить все направления. Все профильные министерства и ведомства должны подключиться к этой работе. Наша с вами ключевая задача – повысить качество жизни в регионе"

- Борис Джанаев