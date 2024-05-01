В Анапе заработало новое отделение РГО

В кубанской Анапе открылось отделение Русского географического общества – его сотрудники будут курировать создание в городе первого в России Императорского парка и развитие туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

У кубанской курортной Анапы появилось свое отделение Русского географического общества (РГО) это уже 25-е по счету отделение в Краснодарском крае.

Возглавила Анапское отделение РГО заместитель председателя Совета Анапы, директор филиала Московского педагогического государственного университета Елена Некрасова, передает "АиФ-Юг".

Работы новой организации предстоит немало – особенно с учетом того, что в Анапе создается первый в России Императорский парк общества. Помимо этого, город-курорт находится на маршруте "Золотое кольцо Боспорского царства" – нового российского туристического проекта.

РГО уже давно работает в курортном регионе, однако до сих пор не имело здесь своего отделения – так, во Всероссийском детском центре "Смена" на курорте вот уже 10 лет проходят тематические смены организации.