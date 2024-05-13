Вестник Кавказа

В странах ЕС ввели запрет на вещание РИА Новости и "Известий"

В странах ЕС ввели запрет на вещание РИА Новости и "Известий"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соответствующее заявление размещено на сайте Совета ЕС. В общей сложности под запрет касается четырех российских СМИ.

Евросоюз решил запретить на неопределенный срок вещание ряда российских СМИ, включая РИА Новости и "Известия". Об этом сказано в заявлении, появившемся 17 мая на сайте Совета ЕС.

Запрет также распространяется на "Российскую газету" и Voice of Europe.

В заявлении подчеркивается, что все эти СМИ контролируются властями РФ и сыграли важную роль в дестабилизации обстановки в соседних государствах.

При этом в документе обращается внимание на то, что запрет помешает этим СМИ заниматься на территории стран-членов ЕС другой деятельностью, которая не связана с вещанием. В частности, они смогут продолжать делать интервью и проводить исследования.

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