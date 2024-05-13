Россия и Казахстан готовятся к демаркации

В Москве прошло заседание демаркационной комиссии России и Казахстана. Стороны приступили к созданию планов работ на 2025 год. Новое заседание пройдет в июне в Казахстане.

В Москве состоялось заседание совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

В министерстве подчеркнули, что стороны обсудили вопросы, которые связаны с обозначением линии государственной границы на некоторых участках.

Помимо этого, Москва и Астана продолжили работу по подготовке итоговых документов и начали создание планов работ на следующий год.

В МИД РК добавили, что комиссия в следующий раз соберется в июне текущего года, но уже в Казахстане.