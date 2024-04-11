Вестник Кавказа

Лавров четко очертил приоритеты евразийской безопасности

Лавров четко очертил приоритеты евразийской безопасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выстраивая собственную безопасность, Россия видит для себя партнерами в этом аспекте исключительно дружественные государства и сформированные ими союзы, - отметил, выступая на заседании XXXII Ассамблеи СВОП, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Основой концепции общеевразийской безопасности могут и должны стать региональные организации Евразии, уже имеющие отношения друг с другом, - заявил сегодня, выступая на заседании XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Работа вот на этих направлениях для нас является продолжением усилий по формированию большого евразийского партнерства... Большое евразийское партнерство и отношения между его структурами, а эти отношения уже формализованы, они развиваются, эти отношения могут стать материальной основой той концепции евразийской безопасности, над которой мы сейчас просто обязаны задумываться и не имеем права не думать об этом"

- Сергей Лавров

Глава МИД расставил и приоритеты для России в этом аспекте, подчеркнув, что это - Содружество независимых государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), центральноазиатская "пятерка" и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.

Что касается того, смогут ли в этой роли выступить страны Европы, министр отметил, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение, добавив, что на практике это ощущается практически повседневно.

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