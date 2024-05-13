Али Хаменеи призвал народ Ирана молиться за Раиси

Иранский Верховный лидер призвал народ молиться за президента Эбрахима Раиси и выразил надежду, что Аллах вернет его и других членов летевшей с ним делегации народу. Вертолет с президентом совершил жесткую посадку сегодня днем.

Верховный лидер Ирана надеется, что президент Эбрахим Раиси и летевшие с ним соратники выжили в результате жесткой посадки вертолета в Восточном Азербайджане. Соответствующее заявление он сделал на встрече с семьями КСИР.

"Мы надеемся, что Всемогущий Аллах вернет уважаемого и почетного президента и его соратников в объятия нации"

– Али Хаменеи

Кроме того, Верховный лидер призвал всех молиться за тех, кто летел на пропавшем вертолете.

Он также высказался относительно развития ситуации в стране. По словам Али Хаменеи, если иранский народ не будет волноваться, никаких перебоев в жизни страны не возникнет.

Жесткая посадка вертолета президента Ирана

Напомним, сегодня днем совершил жесткую посадку вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и другими высокопоставленными чиновниками, в том числе главой МИД, на борту. Причина ЧП предварительно – сложные погодные условия, а именно туман. Он же осложняет спасательную операцию: из-за него, а позже также из-за темноты, в поисках не может участвовать авиация и дроны. По последним данным, спасатели приблизились к месту посадки, однако их продвижение затруднено из-за дождя и сложного рельефа, мешает также темнота.