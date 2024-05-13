Осужденных за свержение правительства амнистировали в Турции

Президент Турции освободил группу бывших генералов, стоявших за свержением правительства в середине 90-х годов XX века. Фигурантами по этому делу проходит более 100 человек.

В Турции амнистированы 14 человек, отбывавших наказание за свержение правительства в середине 90-х годов XX века. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, в их число вошли 7 бывших генералов.

Решение об амнистии было принято в связи с тем, что осужденные находятся в преклонном возрасте и испытывают серьезные проблемы со здоровьем.

"Бархатный" военный переворот

В феврале 1997 года в Турции состоялось заседание Совета нацбезопасности, на котором был принят ряд важных решений. В результате премьер-министру Наджметтину Эрбакану и его правительству пришлось уйти в отставку.

Разбирательства по этим событиям начались 12 лет назад. В свержении правительства насильственным путем обвинили 103 человек. Около 30 из них были приговорены к тюремному заключению.