Вестник Кавказа

Летевший с Раиси имам дважды выходил на связь – замглавы МИД

Летевший с Раиси имам дважды выходил на связь – замглавы МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, кто именно из людей, летевших в вертолете с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, выходил на связь сразу после жесткой посадки. Его имя назвал замглавы МИД ИРИ.

Пассажиром вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, которому удалось выйти на связь сразу после ЧП, был пятничный имам Тебриза – Мохаммад Али Але Хашем. Подробности рассказал замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

С заявлением дипломат выступил в эфире гостелеканала IRIB.

"В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что плохо себя чувствует и слышит шум машин скорой помощи"

– Сафари

Спасательная операция продолжается, оперштаб Красного полумесяца сообщал, что радиус поисков составляет 2 км. По-прежнему она ведется только на земле: погодные условия все еще не позволяют задействовать авиацию и беспилотники.

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