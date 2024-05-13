На политическую арену Казахстана выходит новая партия

В скором времени в Казахстане должна появиться новая партия – она уже подала документы для регистрации в Минюст страны и провела свой учредительный съезд, ей остается пройти государственную регистрацию.

В нынешнем 2024 году в Казахстане может появиться еще одна политическая партия, сообщила вице-министр юстиции страны Ботагоз Жакселекова.

Как рассказала вице-министр, 4 мая Минюст страны подтвердил принятие уведомления о намерении создания новой политической партии, а 11 мая прошел ее учредительный съезд, передает "АиФ-Казахстан".

"Согласно закону в течение четырех месяцев мы ожидаем, что после проведения съезда будут представлены документы уже на государственную регистрацию. Далее министерство в установленном законодательством порядке будет проверять документы"

- Ботагоз Жакселекова

Название новой партии, как и то, какие силы она будет представлять, в сообщении не называется.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрированы политические партии Аманат, Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, партия Respublica, а также партия зеленых "Байтак".