Вестник Кавказа

Лодочные прогулки откроют на пруду в Назрани

Лодочные прогулки откроют на пруду в Назрани
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В первый день лета в Назрани запустят лодочную станцию на пруду. Гостям парка будут доступны прогулки на катамаранах и лодках.

К 1 июня в Назрани начнет работать лодочная станция на городском пруду, информирует правительство Ингушетии.

"На городском пруду Назрани появятся водные велосипеды, катамараны, ПВХ-лодки и гидроциклы. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Туризм и развитие индустрии гостеприимства" и проекту "Лодочная станция"

– администрация

Открытие станции будет приурочено ко Дню защиты детей, состоится торжественно открытие и детский праздник.

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