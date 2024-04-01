Лодочные прогулки откроют на пруду в Назрани

В первый день лета в Назрани запустят лодочную станцию на пруду. Гостям парка будут доступны прогулки на катамаранах и лодках.

К 1 июня в Назрани начнет работать лодочная станция на городском пруду, информирует правительство Ингушетии.

"На городском пруду Назрани появятся водные велосипеды, катамараны, ПВХ-лодки и гидроциклы. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Туризм и развитие индустрии гостеприимства" и проекту "Лодочная станция"

– администрация

Открытие станции будет приурочено ко Дню защиты детей, состоится торжественно открытие и детский праздник.