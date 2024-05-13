Эрдоган и МИД Турции выразили поддержку Ирану

Турция выразила поддержку Ирану в связи с ситуацией с жесткой посадкой вертолета, на борту которого был президент ИРИ Эбрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники. Заявления распространили президент и МИД Турции.

Президент Турции заявил о поддержке иранской стороны в связи с ЧП с вертолетом президента Ирана, который совершил сегодня жесткую посадку и о котором до сих пор нет информации.

"Я хотел бы заявить, что мы, как Турецкая Республика, внимательно следим за инцидентом, в полном контакте и координации с властями Ирана, и готовы оказать всю необходимую поддержку"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства подчеркнул, что от имени турецкого народа он передает наилучшие пожелания иранскому народу и руководству соседней страны, которая является другом и братом Турции.

Турецкий лидер выразил надежду на как можно более быстрое получение известий от президента Раиси и его делегации.

В МИД Турции заявили, что Анкара следит за развитием ситуации.

"Мы надеемся, что иранские официальные лица, в том числе президент Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, живы и здоровы, и передаем наши слова поддержки братскому иранскому народу"

– министерство

В ведомстве заверили, что турецкая сторона реализует меры для предоставления всех видов поддержки, необходимой для поисково-спасательной деятельности.