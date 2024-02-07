Вестник Кавказа

В Казахстане начали выращивать турецкие бананы

Бананы в коробке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские аграрии решили выращивать турецкие бананы, и в их теплицах прижились практически все саженцы экзотических растений – первый урожай составит около 600 тонн, и тепличные бананы – это только начало.

Руководство казахстанской компании GenCroup Qazagstan решило выращивать тропические фрукты после того, как ее гендиректор Тимур Утешев познакомился с работой такого хозяйства в Турции и решил попробовать это в Казахстане, благо климат очень похожий.

Компания построила в Сайрамском районе Туркестанской области первую промышленную теплицу и закупили для нее саженцы растений в Турции, где дело уже было поставлено на поток. Инновационный проект оказался успешным – скоро казахстанские аграрии соберут первый урожай в 600 т бананов, передает Kazinform.

Конечно, помогли турецкие агрономы, которые приехали в Казахстан, изучили почву, после чего казахстанские земледельцы завезли сюда четыре КАМАЗа перегноя, - рассказал управляющий директор компании Ислам Алиев.

"Покупали с запасом 11 тысяч саженцев. Посадили же 9 тысяч. И все они прижились. За девять месяцев, прошедших с момента посадки, наши растения достигли почти пятиметровой высоты, заплодоносили и дали молодую поросль, которая уже через 4-5 месяцев также будет плодоносить"

- Ислам Алиев

Помогают коллегам турецкие агрономы, они внимательно следят за экзотическими растениями, которым на казахстанской земле вполне комфортно – в теплице работают специальные режимы температуры и влажности, а отапливается теплица природным газом.

В Туркестанской области, как и в Турции, выращивается сорт бананов "анамуз" – он был выведен специально для теплиц, а его корневая система живет 15-20 лет. При этом каждое дерево дает не менее 50 кг бананов, и это - три урожая в год, а значит - не менее 1000 т, и это не предел: с каждым годом урожайность будет только расти и может достичь 100 кг с дерева, пояснил управляющий директор.

Поставляться казахстанские бананы будут в первую очередь в Алматы и Шымкент, на прилавках в других городах они появятся чуть позже. Цена у них будет ниже, чем у привозных, заверили в компании.

И даже при таких раскладах проект окупится в течение 4-5 лет, поэтому банановая теплица – это лишь пилотный проект компании. В ближайшей перспективе она построит тепличные комплексы еще на 18 га земли, в которых будет выращивать манго, авокадо и ананасы.

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