Бананы в России - кто заменит Эквадор на рынке?

Поставки бананов из Эквадора ограничены решением Россельхознадзора. Какие страны могут поставлять в Россию бананы, чтобы восполнить потребность в популярном фрукте?

Бананы из Эквадора вызывают обеспокоенность в Россельхознадзоре, ввоз ограничен. На смену эквадорским бананам в Россию могут прийти бананы из ряда других стран - поставки из Индии уже начались.

В январе в Россию прибыла первая партия индийских бананов. Потенциально страна может полностью обеспечивать Россию этим продуктом. В год из Эквадора в РФ приходило до 1,5 млн т бананов.

Индия - один из крупнейших в мире производителей бананов, при этом страна не только обеспечивает внутренний рынок, но и может продавать бананы за границу. Кроме того, у Индии дефицит торгового баланса с Россией - за прошлый год он составил $52 млрд.

Также на российский рынок могут прийти бананы из Нигерии, Анголы, Китая. Все эти страны входят в топ-10 мировых производителей и все покупают у России значительно больше, чем продают, пишет РИА Новости.

Эквадор - крупнейший в мире экспортер бананов, в российских магазинах также лежат бананы из этой страны. Однако недавно в Россельхознадзоре сообщили что в бананах из Эквадора обнаружена муха-горбатка. Российская сторона обратилась к главе Минсельхоза Эквадора с просьбой приостановить сертификацию пяти экспортеров.