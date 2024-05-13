Совбез Ирана не проводил экстренного совещания после ЧП с вертолетом президента

Иранские СМИ сообщают, что Совбез Ирана только что провел экстренное совещание, которое состоялось при участии Верховного лидера Али Хаменеи. Позже это сообщение было опровергнуто. Ранее сегодня вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку, информации о состоянии президента пока нет.

Высший совет нацбезопасности Ирана провел экстренное совещание, передают иранские СМИ.

По данным Tehran Times, оно состоялось в присутствии Верховного лидера (рахбара) ИРИ Али Хаменеи.

Других подробностей издание не сообщило.

Спустя некоторое время оно и вовсе опровергло исходную новость.

"Эта новость не соответствует действительности"

– Tehran Times

Ранее сегодня вертолет, на борту которого летел президент Эбрахим Раиси и другие чиновники, включая главу МИД, совершил жесткую посадку из-за плохих погодных условий. По последним данным, одна из поисковых групп достигла места ЧП – об этом сообщил глава иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд. Подробностей пока нет.