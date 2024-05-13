Мэр Тбилиси назвал тон США в разговоре с Грузией неприемлемым

Власти США используют немыслимый тон в диалоге с Грузией. С таким заявлением выступил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в ответ на заявления американских партнеров о введении санкций в отношении республики.
“При стратегическом партнерстве угрозы и шантаж просто немыслимы… Санкции – это европейские ценности?”
– Каха Каладзе
Кроме этого, он раскритиковал участие глав МИД Балтии и Исландии в акциях протеста на улицах грузинской столицы.
Каладзе подчеркнул, что ни один зарубежный представитель европейской дипломатии не имеет права разговаривать с республикой в таком тоне.
"Мы не заслуживаем того, чтобы кто-то, даже министр иностранных дел конкретной страны, говорил с нами таким тоном. Говорить со своим народом таким тоном! Мы делаем все на пути европейской интеграции, и с 2012 года вы не увидите ни одного случая, чтобы мы предприняли какой-либо неправильный шаг против страны"
– Каха Каладзе
После проведения ряда встреч в Тбилиси, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что республика должна отказаться от части независимости, потому что именно так работает евроинтеграция.
В ответ на это заявление, Каладзе подчеркнул, что Грузия будет укреплять свой суверенитет и никогда от него не откажется.
Заявления властей США и Европы в отношении Грузии происходят на фоне принятия правительством республики законопроекта об иноагентах, который должен сделать прозрачным зарубежное финансирование неправительственных организаций и СМИ страны.
В начале недели парламент Грузии одобрил в третьем чтении проект закона.