Мэр Тбилиси назвал тон США в разговоре с Грузией неприемлемым

Каха Каладзе резко отреагировал на заявления властей США в отношении Грузии. Он заявил, что республика не боится санкций, которыми шантажируют американские и западные партнеры.

Власти США используют немыслимый тон в диалоге с Грузией. С таким заявлением выступил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в ответ на заявления американских партнеров о введении санкций в отношении республики.

“При стратегическом партнерстве угрозы и шантаж просто немыслимы… Санкции – это европейские ценности?”

– Каха Каладзе

Кроме этого, он раскритиковал участие глав МИД Балтии и Исландии в акциях протеста на улицах грузинской столицы.

Каладзе подчеркнул, что ни один зарубежный представитель европейской дипломатии не имеет права разговаривать с республикой в таком тоне.

"Мы не заслуживаем того, чтобы кто-то, даже министр иностранных дел конкретной страны, говорил с нами таким тоном. Говорить со своим народом таким тоном! Мы делаем все на пути европейской интеграции, и с 2012 года вы не увидите ни одного случая, чтобы мы предприняли какой-либо неправильный шаг против страны"

– Каха Каладзе

После проведения ряда встреч в Тбилиси, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что республика должна отказаться от части независимости, потому что именно так работает евроинтеграция.

В ответ на это заявление, Каладзе подчеркнул, что Грузия будет укреплять свой суверенитет и никогда от него не откажется.

Заявления властей США и Европы в отношении Грузии происходят на фоне принятия правительством республики законопроекта об иноагентах, который должен сделать прозрачным зарубежное финансирование неправительственных организаций и СМИ страны.

В начале недели парламент Грузии одобрил в третьем чтении проект закона.