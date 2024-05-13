Премьер Грузии готов обсудить с молодежью закон об иноагентах

Ираклий Кобахидзе выступил с предложением об открытом разговоре на тему принятия закона об иноагентах с представителями молодежных движений, которые выступают против него.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе инициировал диалог между правительством и молодежью о принятии законопроекта об иноагентах.

Он отметил, что готов провести дискуссию с молодыми людьми, которые участвуют в акциях протеста.

"Я думаю, на фоне стихших эмоций есть лучшая возможность для проведения здравой дискуссии в связи с законом (об иноагентах). Соответственно, я предлагаю молодежи, участвующей в акциях, выделить до 10 представителей, с которыми я проведу публичную дискуссию вокруг закона о прозрачности. Вы можете подключить к дискуссии двух - трех немолодых человек, которых вы считаете авторитетными экспертами"

- Ираклий Кобахидзе

При этом премьер выразил надежду, что его инициатива не останется без внимания и он сможет реализовать свою идею.

Как отметил Кобахидзе, будущее республики принадлежит молодым гражданам страны и им предстоит стоять у власти через несколько лет. Он подчеркнул, что править республикой будут, как противники закона, так и его сторонники.

Премьер напомнил, что с подобной инициативой грузинские власти обращались к представителям европейской дипломатии, однако они проигнорировали эту идею.