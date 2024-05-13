Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать всяческую поддержку Ирану

Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать всяческую поддержку Ирану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана сделал в соцсети публикацию в связи с жесткой посадкой вертолета, на борту которого летел президент Ирана. Ильхам Алиев выразил обеспокоенность в связи с происшествием.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о серьезной обеспокоенности ситуацией с вертолетом иранского президента Эбрахима Раиси. Соответствующую публикацию глава государства сделал на своей странице в соцсети X.

"Сегодня, после дружеской встречи с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены новостью о том, что вертолет с высокой делегацией совершил аварийную посадку в Иране"

– Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что в Баку молятся за Эбрахима Раиси и членов летевшей с ним делегации.

"Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку"

– Ильхам Алиев

ЧП с вертолетом президента Ирана

Сегодня днем вертолет, на борту которого был президент ИРИ и другие чиновники, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. ЧП случилось в условиях сильнейшего тумана. Спасательная операция ведется на земле из-за невозможности задействовать авиацию. Как сообщает Tasnim, спасатели доберутся до возможного места посадки в течение получаса.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан готов оказать поддержку Ирану – МИД

Азербайджан готов оказать поддержку Ирану – МИД

Алиев и Раиси выступили против вмешательства в дела региона нерегиональных стран

Алиев и Раиси выступили против вмешательства в дела региона нерегиональных стран

Азербайджан и Иран открыли два гидроузла на реке Араз

Азербайджан и Иран открыли два гидроузла на реке Араз

Азербайджан и Иран возобновляют дипломатические отношения после теракта

Азербайджан и Иран возобновляют дипломатические отношения после теракта

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы