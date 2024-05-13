Вестник Кавказа

Александр Новак продолжит курировать СКФО

Александр Новак продолжит курировать СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак, который сохранил свои позиции на посту вице-премьера, продолжит отвечать за ряд нацпроектов и курировать работу по комплексному социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Александр Новак, сохранивший свой пост вице-премьера РФ, будет отвечать за ряд национальных проектов страны, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Сам вице-премьер непосредственно отвечает за национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также за разработку, реализацию и контроль комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики"

- правительство России

Также вице-премьер продолжит курировать работу по комплексному социально-экономическому развитию входящих в СКФО регионов, добавили в правительстве.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", вице-премьер Александр Новак пообещал Северо-Кавказскому федеральному округу увеличение объемов инвестиций, приток крупных инвесторов и банков, а также роста числа резидентов за тот внушительный экономический рост, который продемонстрировал регион в минувшем 2023 году.

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