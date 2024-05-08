Путин утвердил состав нового кабинета министров

Глава российского государства назначил на должности 10 вице-премьеров и 21 министра. Большинство из них занимали свои посты в предыдущем составе правительства.

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового состава правительства. Об этом говорится на сайте Кремля.

Помимо самого главы правительства, в состав кабмина входят 10 вице-премьеров и 21 министр.

Руководить силовыми ведомствами будут Андрей Белоусов (Минобороны), Сергей Лавров (министерство иностранных дел), Владимир Колокольцев (МВД), Константин Чуйченко (Минюст) и Александр Куренков (МЧС).

Свои посты продолжат занимать директор СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, директора ФСО Дмитрий Кочнев и начальник Главного управления специальных программ президента. Александр Линец.

Вице-премьерами назначены Денис Мантуров, Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев.

Кроме того, глава государства утвердил состав министров.

"Роман Старовойт – министр транспорта; Антон Алиханов – министр промышленности и торговли; Сергей Цивилев – глава Минэнерго; Оксана Лут – министр сельского хозяйства; Михаил Дегтярев – министр спорта; Антон Котяков – министр труда и социальной защиты; Александр Козлов – министр природных ресурсов и экологии; Сергей Кравцов –министр просвещения; Ольга Любимова – министр культуры; Максим Решетников –министр экономического развития; Антон Силуанов – министр финансов; Михаил Мурашко – министр здравоохранения; Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ; Валерий Фальков – министр образования и науки; Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики; Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций"

– пресс-служба Кремля