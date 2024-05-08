Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

В новом составе российского кабмина сохранят свои посты более 10 действующих министров. В общей сложности в Госдуме утвердили сегодня кандидатуры 16 глав министерств.

Депутаты Госдумы на состоявшемся 14 мая заседании утвердили кандидатуры на посты глав министерств в новом составе правительства.

В сообщении, опубликованном на официальном портале Госдумы, сказано, что новыми членами кабмина стали 5 человек – Михаил Дягтерев (Минспорта), Сергей Цивилев (Минэнерго), Оксана Лут (Минсельхоз), Роман Старовойтов (Минтранс) и Антон Алиханов (Минпромторг).

Свои должности сохранили 11 министров.

"Антон Котяков – министр труда и социальной защиты; Александр Козлов – министр природных ресурсов и экологии; Сергей Кравцов – министр просвещения; Ольга Любимова – министр культуры; Максим Решетников – министр экономического развития; Антон Силуанов – министр финансов; Михаил Мурашко – министр здравоохранения; Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ; Валерий Фальков – министр образования и науки; Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики; Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций"

– Госдума

Напомним, накануне Совфед приступил к консультациям по предложенным президентом РФ кандидатурам министров и руководителей ведомств из силового блока, в который, в частности, входят главы Минобороны, МВД, СВР, ФСО и ФСБ.