В Кисловодске подвели итоги всероссийского фестиваля хайлайна

Власти курортного Кисловодска подвели итоги всероссийского фестиваля хайлайна и скалолазания, в котором приняли участие около 300 спортсменов изо всех уголков страны – лучшими оказались альпинисты из Уфы, Москвы и Сочи.

В ставропольском курортном Кисловодске завершился Всероссийский фестиваль хайлайна (хождение по канату на большой высоте) и скалолазания – победили в нем экстремалы из Уфы, Москвы и Сочи, которые стали лучшими среди 300 участников, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске на территории Березовского ущелья прошел шестой Всероссийский фестиваль хайлайна и скалолазания. Спортсмены сражались за победу в трех категориях: "акробатика на стропе", "прохождение на скорость для профессионалов", "прохождение на скорость для любителей"

- Евгений Моисеев

Лучшим акробатом на стропе жюри признало Дениса Давлетшина из Уфы, лучшую скорость при прохождении участка показал московский альпинист Евгений Лысов, а вот среди любителей в этой дисциплине отличился Константин Лесовик из Сочи, передает ТАСС.

Фестиваль не ограничился лишь соревнованиями – их участникам и гостям показали мастер-классы по теории и практике хайлайна, акро-йогу и профессиональное жонглирование, добавил глава Кисловодска.