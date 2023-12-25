Кисловодск отправит новогодние елки на корм кроликам

Власти Кисловодска намерены экологично утилизировать новогодние елки, которые горожане выбрасывают после окончания праздников.
В рамках экологической акции «Елки, палки и щепа» использованные деревья будут измельчать и отправлять на корм кроликам. Такую информацию озвучил градоначальник курорта Евгений Моисеев.
Он добавил, что горожане могут оставлять елки возле мусорных баков, а уже оттуда городские службы будут доставлять деревья на переработку.
"До конца января новогодние елки можно относить на контейнерные площадки и оставлять их рядом с мусорными баками. Чтобы "продлить жизнь" деревьев, на станции юных натуралистов их переработают и будут использовать как мульчирующий слой под саженцами и в качестве добавки в корм кроликам"
- Евгений Моисеев