Вестник Кавказа

Кисловодск отправит новогодние елки на корм кроликам

Кисловодск отправит новогодние елки на корм кроликам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске выброшенные елки будут утилизировать, измельчать и отправлять на корм животным.

Власти Кисловодска намерены экологично утилизировать новогодние елки, которые горожане выбрасывают после окончания праздников. 

В рамках экологической акции «Елки, палки и щепа» использованные деревья будут измельчать и отправлять на корм кроликам. Такую информацию озвучил градоначальник курорта Евгений Моисеев. 

Он добавил, что горожане могут оставлять елки возле мусорных баков, а уже оттуда городские службы будут доставлять деревья на переработку. 

"До конца января новогодние елки можно относить на контейнерные площадки и оставлять их рядом с мусорными баками. Чтобы "продлить жизнь" деревьев, на станции юных натуралистов их переработают и будут использовать как мульчирующий слой под саженцами и в качестве добавки в корм кроликам"

- Евгений Моисеев

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