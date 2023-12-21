Туристы рекордно осушили минеральные источники Кисловодска в 2023 году

По данным мэрии Кисловодска, в ушедшем году город-курорт пережил не только рекордный наплыв отдыхающих, но и максимальное потребление знаменитой минеральной воды в местных бюветах.

Как рассказал, подводя итоги ушедшего года, градоначальник Кисловодска Евгений Моисеев, рекордный рост туристического потока, превысившего в 2023 году 1,8 млн человек, привел к столь же рекордному "осушению" минеральных источников, которыми славится город-курорт.

"Рекордный спрос на бесплатную минеральную воду зафиксировали в 2023 году в Кисловодске. За прошлый год в бюветах города-курорта выпили более 2,6 тыс куб м минеральной воды. Потребление воды в 2022 году достигло 2 тыс куб м"

– Евгений Моисеев

Глава Кисловодска пояснил, что речь идет о четырех бюветах, в которых отдыхающие могут получить бесплатную минеральную воду.

Как пишет ТАСС, Моисеев назвал воду из минеральных источников Кисловодска "богатырской" и подчеркнул, что она является одной из наиболее привлекательных отличительных особенностей города-курорта. Ради этой воды в Кисловодск люди едут со всех концов Российской Федерации.