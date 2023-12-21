Кисловодск пережил всплеск посещаемости в 2023 году

Не только Сочи, но и Кисловодск в этом году принял небывалое число отдыхающих в связи со всплеском интереса россиян к внутреннем туризму. В городе-курорте за год побывало свыше 1,8 млн туристов.

Градоначальник Кисловодска Евгений Моисеев, подводя итоги уходящего года, объявил, что в 2023-м город-курорт добился исторического максимума отдыхающих – их годовое число превысило 1,8 млн человек.

Моисеев отметил, что рост туристического потока был резким: в прошлом году в Кисловодске успели побывать только 1,4 млн россиян, таким образом, прирост составил 28,57% - 400 тыс человек.

"По результатам исследования Big Data в 2023 году у Кисловодска рекордная цифра по количеству отдыхающих за всю его историю. Более 1,8 млн человек приехали посмотреть на наш город-курорт"

– Евгений Моисеев

Как пишет ТАСС, кисловодский руководитель добавил, что в наступающем году курорт расширит число объектов отдыха. Моисеев обратил внимание, что мэрия стремится превратить Кисловодск в ключевую точку притяжения туристов на российском юге. С этой целью город будет постоянно обогащать спектр туристических услуг.