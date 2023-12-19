Сочи обновил рекорд по туристам

По данным мэрии Сочи, уходящий 2023 год был еще более успешным с точки зрения туризма, чем 2022 год – в городе-курорте отдохнули 7,6 млн россиян. Согласно планам мэрии, за шесть лет туристический поток вырастет еще на треть.

Градоначальник Сочи Алексей Копайгородский, подводя итоги уходящего года, сообщил, что годовое число туристов, посетивших город-курорт, оказалось на 5,26% выше, чем в 2022 году. Таким образом, Сочи поставил новый рекорд по туристической привлекательности.

"2023 год завершаем с новым достижением. Впервые в истории наш город-курорт принял 7,6 млн гостей. Это на 400 тыс. человек больше предыдущего периода, или на 5,8%"

– Алексей Копайгородский

Сочинский руководитель подчеркнул, что город-курорт не намерен останавливаться на достигнутом и в течение шести лет планирует привлечь еще на треть больше отдыхающих, чтобы годовое число туристов превысило 10 млн человек к началу 30-х годов.

Напомним, что в связи с санкционным давлением Запада в России в прошлом году начался резкий рост внутреннего туризма. Одним из его результатов стал столетний рекорд Сочи – за 2022 год город-курорт посетили 7,2 млн россиян.