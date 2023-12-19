Сочи обновил рекорд по туристам

Градоначальник Сочи Алексей Копайгородский, подводя итоги уходящего года, сообщил, что годовое число туристов, посетивших город-курорт, оказалось на 5,26% выше, чем в 2022 году. Таким образом, Сочи поставил новый рекорд по туристической привлекательности.
"2023 год завершаем с новым достижением. Впервые в истории наш город-курорт принял 7,6 млн гостей. Это на 400 тыс. человек больше предыдущего периода, или на 5,8%"
– Алексей Копайгородский
Сочинский руководитель подчеркнул, что город-курорт не намерен останавливаться на достигнутом и в течение шести лет планирует привлечь еще на треть больше отдыхающих, чтобы годовое число туристов превысило 10 млн человек к началу 30-х годов.
Напомним, что в связи с санкционным давлением Запада в России в прошлом году начался резкий рост внутреннего туризма. Одним из его результатов стал столетний рекорд Сочи – за 2022 год город-курорт посетили 7,2 млн россиян.