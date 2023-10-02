Рекордный поток: вокзал Адлера принял 6,5 млн человек

Адлер опередил Сочи по железнодорожному пассажиропотоку и стал южным рекордсменом. Вокзал Адлера в 2023 году пропустил 6,5 млн человек.

С начала года вокзал Адлера пропустил уже почти 6,5 млн пассажиров, это максимум среди вокзалов Южного федерального округа.

С начала года адлерский вокзал обслужил 6,4 млн пассажиров, следом идет ж/д вокзал Сочи - 4,2 млн, Краснодар-1 и Ростов-Главный поделили третью строчку - пассажиропоток каждого составил 3,8 млн человек. В топ-5 вошли также вокзалы Анапы и Туапсе - каждый пропустил менее 1,5 млн путешественников.