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Москва-Адлер: поезда ускорятся до 16 часов

Москва-Адлер: поезда ускорятся до 16 часов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поезд из Москвы до Адлера будет идти всего 16 часов, улучшение транспортной сети включено в проект федерального бюджета на ближайшие годы. Ускорить ж/д ветку планируется к 2030 году.

В два раза быстрее можно будет с 2030 года добраться из Москвы в Сочи по железной дороге.

"Обеспечено улучшение транспортного обслуживания курортной зоны юга России. Сокращено время в пути следования по маршруту Москва - Адлер с 32 часов до 16 часов к 2030 году"

– проект федерального бюджета

В настоящее время москвичи тратят более суток на то, чтобы добраться до популярного черноморского курорта.

Летом 2023 года Владимир Путин говорил о том, что в перспективе запуск высокоскоростной железнодорожной ветки между Москвой и Адлером позволил бы сократить время в пути до 10 часов.

Поезда смогут доезжать от Москвы до Адлера за 10 часов

Поезда смогут доезжать от Москвы до Адлера за 10 часов

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