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Поезда смогут доезжать от Москвы до Адлера за 10 часов

Поезда смогут доезжать от Москвы до Адлера за 10 часов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ВСМ между Москвой и Адлером может появиться в перспективе, заявил Путин. По скоростной ж/д дороге добраться до моря можно будет всего за 10 часов.

Проект высокоскоростной железнодорожной ветки от Москвы до курортного Адлера является перспективным, считает президент РФ Владимир Путин.

"Без всякого сомнения мы должны будем развивать эту систему дальше. Если там от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную ветку], это уже будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг"

– Путин

Если проект будет реализован, высокоскоростная магистраль (ВСМ) позволит в несколько раз сократить время в пути из столицы на черноморский курорт. Сейчас самый быстрый поезд по данному маршруту идет почти 24 часа.

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