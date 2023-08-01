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Туристический поезд свяжет Европу и Китай через Кавказ

Туристический поезд свяжет Европу и Китай через Кавказ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Италии хотят запустить уникальный поезд до Китая. Его маршрут будет проходить через страны Кавказа, Россию и Узбекистан.

Возможность запуска уникального туристического трансконтинентального поезда рассматривает итальянская компания.

Данный проект обсуждался в Ташкенте при участии руководства "Узбекистон темир йуллари" и итальянской Arsenale Group. Компания заинтересована в сотрудничестве и предлагает не только организовать люксовый турпоезд по древним городам Узбекистана, но и запустить масштабный международный проект.

«…Компания выступила с предложением о совместном сотрудничестве. Ее генеральный директор Паоло Барлетта предложил запустить туристический поезд из Европы через Узбекистан в Китай. Осуществление данного проекта я считаю важным шагом, потому что в истории железных дорог такого еще не было"

– Хикматулла Рахметов, "Узбекистон темир йуллари"

Современный скоростной поезд для туристов может связать Европу и Китай через Кавказ, Россию и Узбекистан.

Самый длинный в мире ж/д маршрут соединяет Португалию и Лаос, путешествие через территорию 13 стран длится три недели. Туристам, чтобы преодолеть 18,6 тыс км нужно сделать несколько пересадок, тогда как итальянский проект позволит с комфортном проделать продолжительное путешествие в одном поезде.

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