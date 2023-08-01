В Узбекистане запустят круизы на люксовом поезде из Италии

Опубликовано: 14:31, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане появится железнодорожный круиз на люксовом поезде из Италии. В маршрут войдут Самарканд, Бухара и Хива, город отправления и прибытия - Ташкент.

Итальянский туристический поезд Luxury touristic train может начать ходить между древними городами Узбекистана.

Поезд, разработанный компанией Arsenale Group предложит путешественниками круиз в роскошных условиях. В маршрут железнодорожного путешествия войдут такие города, как Самарканд, Бухара и Хива. Начинаться круиз будет в Ташкенте, туда же поезд будет возвращаться через несколько дней, когда путешествие будет завершаться.

Вопрос сотрудничества итальянское компании и АО «Узбекистон темир йуллари» обсуждался на встрече руководства сторон.